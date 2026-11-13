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Україна повертає контроль за держдопомогою бізнесу - Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський
Україна повертає контроль за держдопомогою бізнесу / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює повноцінний контроль Антимонопольного комітету України за державною допомогою підприємствам.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Верховної Ради України.

Документ скасовує тимчасові послаблення, які запровадили після початку повномасштабної війни, та повертає АМКУ повноваження контролювати допустимість державної допомоги з погляду конкуренції.

Водночас допомога, яку бізнес отримав під час дії воєнного стану, залишається чинною.

Закон ухвалили в межах виконання міжнародних зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС та програмою Ukraine Facility.

Що ще змінює закон

Документ оновлює термінологію у сфері державної допомоги та приводить її у відповідність до норм Європейського Союзу.

Зокрема, уточнюються правила щодо послуг загального економічного інтересу, незначної допомоги de minimis та важливих проєктів спільного інтересу.

Також закон має вдосконалити роботу Реєстру державної допомоги, який адмініструє АМКУ.

Окремо передбачено можливість запровадження програм підтримки малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану.

Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 22 липня 2026 року. У першому читанні його підтримали 1 вересня, а в другому — 11 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада Верховна Рада вже повернула контроль за держдопомогою бізнесу. За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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