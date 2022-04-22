Швейцария меняет систему размещения беженцев из Украины

Беженцы предпочитают селиться в самых популярных и развитых регионах, которые начали испытывать трудности в области распределения. Поэтому страна хочет изменить процесс размещения украинцев.

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Так, теперь украинские беженцы не смогут самостоятельно выбирать, где жить в стране. Об этом сообщает Swissinfo.

Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Министерства юстиции и полиции) заявил, что цель состоит в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности.

Как правило, федеральный центр сначала размещает беженцев в федеральных центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяет их по кантонам.

Однако в ситуации нынешнего форс-мажора такая система испытывает повышенную нагрузку, а по сути она пока просто не работает.

Представитель SEM Давид Келлер заявил, что трудности в области распределения количества увеличивающихся беженцев испытывают прежде всего Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тычино.

Беженцы предпочитают селиться в самых популярных и развитых регионах, но теперь этот процесс изменится.

Беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, больше не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих защиты от войны.

Однако семьи и группы беженцев смогут оставаться вместе. А вот всех остальных будут расселять по стране на основании решений органов власти, а не в соответствии с их пожеланиями.

Если кто-нибудь из беженцев захочет изменить кантон, то согласие на это должно дать кантональная власть с учетом принципа пропорциональности.

С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 тысяч беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан.

Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже приобрели особый миграционный статус (вид на жительство категории S), который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.

Напомним, что Германия не будет отказывать украинским беженцам в расселении.