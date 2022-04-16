Германия не планирует отказывать украинским беженцам, — министр транспорта ФРГ

Германия не откажет ни одному беженцу из Украины.

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Об этом заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг в интервью изданию RND.

По его словам, страна не будет отказывать беженцам из Украины, а вопрос о том, существует ли верхний предел по числу беженцев, "не возникает".

"Мы быстро убедились, что людей, бегущих из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Есть центры дистрибуции в Ганновере, Котбусе и Берлине. Число людей, бегущих в Германию на поезде, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале — примерно с 8200 до нынешних 2500 человек в день", — заявил господин Виссинг.

Министр добавил, что в транспортном ведомстве сохраняют логистические структуры, поскольку Германия может в любой момент столкнуться с увеличением числа беженцев.

"Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии", — отметил он.

Напомним, по данным ООН в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.