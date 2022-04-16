Німеччина не планує відмовляти українським біженцям, - міністр транспорту ФРН

Німеччина не відмовить жодному біженцю з України.

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Про це заявив міністр транспорту та цифрової інфраструктури ФРН Фолькер Віссінґ в інтерв'ю виданню RND.

За його словами, країна не відмовлятиме біженцям з України, а питання про те, чи існує верхня межа за кількістю біженців, «не виникає».

«Ми швидко переконалися, що людей, які біжать з України, можна перевозити з Польщі до Німеччини. Є центри дистрибуції у Ганновері, Котбусі та Берліні. Число людей, що біжать до Німеччини потягом, значно скоротилося у порівнянні з піком на початку — приблизно з 8200 до нинішніх 2500 людей на день»,— заявив Вісінг.

Міністр додав, що у транспортному відомстві зберігають логістичні структури, оскільки Німеччина може будь-якої миті зіткнутися зі збільшенням числа біженців.

«Ті, хто потребують, повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині»,—зауважив він.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше поїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.