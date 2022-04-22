Швейцарія змінює систему розміщення біженців з України

Біженці вважають за краще селитися в найпопулярніших і найрозвиненіших регіонах, які почали відчувати труднощі в галузі розподілу. Тому країна хоче змінити процес розміщення українців.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, тепер українські біженці не зможуть самостійно обирати, де жити в країні. Про це повідомляє Swissinfo.

Державний секретаріат з міграції (SEM, підрозділ Міністерства юстиції та поліції) заявив, що мета полягає у розміщенні зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на основі принципу пропорційності.

Як правило, федеральний центр спочатку розміщує біженців у федеральних центрах прийому та розміщення мігрантів, а потім розподіляє їх за кантонами.

Однак у ситуації нинішнього форс-мажору така система зазнає підвищеного навантаження, а по суті вона поки що просто не працює.

Представник SEM Давид Келлер заявив, що труднощі в області розподілу кількості біженців, що збільшуються, відчувають насамперед Цюріх, Базель і Берн, а також кантон Тичино.

Біженці вважають за краще селитися в найпопулярніших і найрозвиненіших регіонах, але тепер цей процес зміниться.

Біженці та швейцарські сім'ї, які їх приймають, більше не зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо розселення осіб, які шукають захисту від війни.

Проте, сім'ї та групи біженців зможуть залишатися разом. А от усіх інших розселятимуть по країні на підставі рішень органів влади, а не відповідно до їхніх побажань.

Якщо хтось із біженців захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

З початку війни у Швейцарії було зареєстровано близько 37 тисяч біженців із України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян.

Всі українські біженці, за винятком кількох людей, вже набули особливого міграційного статусу (вид на проживання категорії S), який дозволяє їм шукати роботу та записуватися на мовні курси.

Нагадаємо, що Німеччина не відмовлятиме українським біженцям у розселенні.