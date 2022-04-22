Байден анонсував спрощену програму для тимчасової міграції українців "Єдність заради України"

Тим, хто відповідатиме вимогам США, видадуть дозвіл на в'їзд у країну та тимчасовий статус строком до 2 років, який надасть право на роботу.

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21 квітня президент США Джо Байден під час чергової заяви щодо ситуації навколо України та Росії оголосив про запуск нової програми тимчасової еміграції "Єдність заради України" (Uniting for Ukraine) для допомоги українським біженцям. Про це повідомляє "Голос Америки".

Раніше США оголосили про готовність прийняти в країні до 100 тисяч людей, у зв'язку з цим розроблено механізм в'їзду біженців.

Американська влада наполегливо рекомендує українцям, які шукають притулку в США, які не мають візи США або права на її отримання, подавати заяви на в'їзд за програмою "Єдність заради України" з Європи. Це буде найбезпечніший і найефективніший спосіб отримати тимчасовий притулок та тимчасовий статус у США.

Американська влада також звертається до українських біженців із проханням не їхати до Мексики з метою в'їзду до США.

Як тільки програма "Єдність заради України" почне діяти, на кордоні з Мексикою відмовлятимуть у в'їзді тим українцям, які намагатимуться потрапити до США без попереднього дозволу на в'їзд за цією програмою чи без візи. Їм буде запропоновано подати заявку у рамках цієї програми.

"Єдність заради України" — це оптимізований процес подання заяв для громадян України, переміщених внаслідок російської агресії, для набуття тимчасового статусу в США. Щоб мати право на участь у цій програмі, українські біженці мали проживати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати фінансового спонсора в США, підтвердити наявність необхідних щеплень, а також пройти суворий біометричний та біографічний скринінг та перевірку безпеки.

Тим, хто відповідатиме цим вимогам, видадуть дозвіл на в'їзд до США та тимчасовий статус строком до 2 років, який надасть право на роботу в країні. Термін тимчасового статусу визначатиметься окремо в кожному конкретному випадку.

25 квітня Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) запустить спеціальний сайт для програми "Єдність заради України".

Стати фінансовим спонсором українських біженців у рамках цієї програми матимуть змогу як фізичні, так і юридичні особи США, а також неурядові організації. Усі охочі спонсорувати громадян України повинні будуть подати заявку на сайт "Єдність заради України" та пройти перевірку безпеки з метою захисту українських біженців від експлуатації та зловживань. Міністерство внутрішньої безпеки адмініструватиме цю програму.

Уряд США зараз працює з європейськими партнерами, щоб гарантувати, що українські громадяни зможуть виконати вимоги щодо вакцинації за умовами цієї програми.

Нагадаємо, що Швейцарія змінює систему розміщення біженців із України.