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В Україну щодня повертаються 30 тисяч біженців — ООН
В Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.
Про це ООН повідомляє у Twitter.
"870 тисяч українських біженців, які залишили країну після російського вторгнення, вже повернулися на батьківщину. Щодня в Україну повертаються 30 тисяч людей", — йдеться у повідомленні.
В організації наголосили, що масове повернення посилює проблеми гуманітарного характеру всередині України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що як біженці з України вже виїхали 4,245 мільйона людей.
Так, до Польщі з України виїхало вже 2,5 мільйона людей. Крім того, 648,4 тисячі людей виїхало до Румунії, 394,7 тисячі — в Угорщину, 301,4 тисячі перебувають у Словаччині.
Як заявив мер Києва Віталій Кличко, дві третини киян, які після 24 лютого виїхали із міста, вже повернулися додому.
Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що мешканці звільнених від окупантів районів зможуть повернутися додому наприкінці травня. Точніші дати можна буде назвати вже наприкінці цього місяця.