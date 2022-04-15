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В Україну щодня повертаються 30 тисяч біженців — ООН

В Україну щодня повертаються 30 тисяч біженців
В Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну

В Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.

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Про це ООН повідомляє у Twitter.

"870 тисяч українських біженців, які залишили країну після російського вторгнення, вже повернулися на батьківщину. Щодня в Україну повертаються 30 тисяч людей", — йдеться у повідомленні.

В організації наголосили, що масове повернення посилює проблеми гуманітарного характеру всередині України.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що як біженці з України вже виїхали 4,245 мільйона людей.

Так, до Польщі з України виїхало вже 2,5 мільйона людей. Крім того, 648,4 тисячі людей виїхало до Румунії, 394,7 тисячі — в Угорщину, 301,4 тисячі перебувають у Словаччині.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, дві третини киян, які після 24 лютого виїхали із міста, вже повернулися додому.

Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що мешканці звільнених від окупантів районів зможуть повернутися додому наприкінці травня. Точніші дати можна буде назвати вже наприкінці цього місяця.

Автор:
Світлана Манько