Число выехавших в Польшу из Украины за время войны достигло 2,5 миллиона

В период с 24 февраля в Польшу из Украины выехало уже 2,5 миллиона человек, сообщает Пограничная служба Польши. В то же время из Польши в Украину выехало за этот период 471 тысяча человек.

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В частности, 4 апреля польские пограничники пропустили из Украины 18,5 тысячи человек - это на 17% меньше, чем в предыдущий день (22,3 тысячи). В ночь же на 5 апреля выезжающих из Украины оказалось больше, чем днем ранее (к 7:00 - 3,8 тысячи, что на 11% больше).

Отметим, что по данным на 4 апреля, которые отображаются на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польшу за время войны выехало по состоянию на 4 апреля 2,47 миллиона человек.

Кроме того, 648,4 тысячи человек выехало в Румынию, 394,7 тысячи - в Венгрию, 301,4 тысячи (на 3 апреля) - в Словакии. 396,5 тысячи значатся выехавшими в Молдову, однако большинство из них далее выехало в Румынию и включены в вышеупомянутую цифру.

Кроме того, указано, что в Россию (по состоянию на 29 марта) выехало 350,6 тысячи человек из Украины, а в Беларусь (по состоянию на 4 апреля) - 16,3 тысячи. Еще около 113 тысяч человек, как указывают в агентстве ООН, выехало в РФ 21-23 февраля с территорий, подконтрольных на тот момент "ДНР" и "ЛНР". Всего же в качестве беженцев из Украины посчитаны 4,245 миллиона человек.

Отметим при этом, что в Польше работает сайт, позволяющий беженцам из Украины бесплатно находить работодателей без посредников. Кроме того, недавно украинский сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот для поиска вакансий, в том числе за границей, а сайт по поиску работы Jooble создал ресурс для трудоустройства украинских беженцев в странах Западной Европы.