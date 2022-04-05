За час війни до Польщі з України виїхало вже 2,5 мільйона людей

У період із 24 лютого до Польщі з України виїхало вже 2,5 мільйона людей, повідомляє Прикордонна служба Польщі. Водночас із Польщі в Україну виїхала за цей період 471 тисяча людей.

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Зокрема, 4 квітня польські прикордонники пропустили з України 18,5 тисячі людей – це на 17% менше, ніж у попередній день (22,3 тисячі). Однак у ніч на 5 квітня виїжджаючих з України виявилося більше, ніж днем раніше (до 7:00 - 3,8 тисячі, що більше на 11%).

Зазначимо, що, за даними на 4 квітня, які відображаються на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців, до Польщі за час війни виїхало станом на 4 квітня 2,47 мільйона людей.

Крім того, 648,4 тисячі людей виїхало до Румунії, 394,7 тисячі – до Угорщини, 301,4 тисячі (на 3 квітня) – до Словаччини. 396,5 тисячі значаться такими, що виїхали до Молдови, проте більшість з них поїхали далі до Румунії і включені до вищезгаданої цифри.

Крім того, до Росії (станом на 29 березня) виїхало, за офіційними даними, 350,6 тисячі людей з України, а до Білорусі (станом на 4 квітня) - 16,3 тисячі. Ще близько 113 тисяч людей, як вказують в агентстві ООН, виїхало до РФ 21-23 лютого з територій, підконтрольних на той момент "ДНР" та "ЛНР". Всього ж в якості біженців з України пораховано 4,245 мільйона людей.

Зазначимо, що в Польщі працює сайт, який дозволяє біженцям з України безплатно знаходити роботодавців без посередників. Крім того, нещодавно український сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот для пошуку вакансій, у тому числі за кордоном, а сайт Jooble створив ресурс для працевлаштування українських біженців у країнах Західної Європи.