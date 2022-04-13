Две трети жителей Киева уже вернулись домой – Кличко

На сегодняшний день две трети киевлян, которые после 24 февраля выехали из города, уже вернулись домой.

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Об этом 13 апреля в эфире национального телемарафона заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день жителям столицы и области рекомендуют пока повременить с возвращением в Киев из-за угрозы ракетных обстрелов.

"Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", – рассказал Кличко.

Мэр отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращаются к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуированы или вошли в ряды защитников Украины.

"Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Однако спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, идут проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения", – сообщил мэр.

Кличко добавил, что сейчас в Киеве уже зарегистрировано 10 тысяч новых вынужденных переселенцев.

Ранее глава Киевской ОГА Александр Павлюк в эфире телемарафона заявил, что жители освобожденных от оккупантов районов смогут вернуться домой в конце мая. Более точные даты можно будет назвать уже в конце этого месяца.

Павлюк отметил, что сейчас на Киевщине продолжается разминирование территорий и восстановление поврежденных коммуникаций.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска полностью освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.