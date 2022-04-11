Для переселенцев построят дома в 10 регионах, – замглавы ОП Тимошенко

В Украине в очень сжатые сроки решат жилищные вопросы перемещенных лиц. Переселенцам предоставят квартиры с ремонтом, мебелью, бытовой техникой.

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Об этом в интервью изданию Forbes сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Программу быстрого строительства проведут в десяти областях страны.

"Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца. Это будут именно квартиры - в основном двухкомнатные, но и однокомнатные, и трехкомнатные", — рассказал Тимошенко.

То есть, государство в ближайшее время построит несколько десятков тысяч квартир, первые из них будут переданы переселенцам через три-четыре месяца.

По словам замглавы ОП, первую очередь жилье предоставят тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах. Для этого руководители областей составляют списки тех, кого нужно переселять в первую очередь.

При этом, когда их дома восстановят, они переедут к себе. Квартиры, которые сейчас получат переселенцы, позже передадут военным.

В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены. В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов.

Кабинет министров принял постановление, которое позволит украинцам онлайн через "Дію" фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. С 29 марта в приложении уже можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.