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Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Украину
Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Киев в воскресенье, 1 мая
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
Пелоси встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил ее за сигнал поддержки Украины со стороны США, «двухпалатной и двухпартийной».
«Мы посещаем вас, чтобы поблагодарить за вашу борьбу за свободу и сказать, что вы являетесь передовой свободы и что ваша борьба – это борьба за всех. И мы готовы оставаться рядом, пока эта борьба не будет завершена», – отметила Пелоси.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом Зеленский, за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины наградил Пелоси орденом княгини Ольги.
Напомним, 24 апреля Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время закрытого визита в Киев он, вместе с министром обороны Ллойдом Остином, объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину, выдвижении кандидатуры нового посла и дополнительной финансовой помощи Украине.