Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Украину

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Киев в воскресенье, 1 мая

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Пелоси встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил ее за сигнал поддержки Украины со стороны США, «двухпалатной и двухпартийной».

«Мы посещаем вас, чтобы поблагодарить за вашу борьбу за свободу и сказать, что вы являетесь передовой свободы и что ваша борьба – это борьба за всех. И мы готовы оставаться рядом, пока эта борьба не будет завершена», – отметила Пелоси.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

При этом Зеленский, за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины наградил Пелоси орденом княгини Ольги.

Напомним, 24 апреля Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время закрытого визита в Киев он, вместе с министром обороны Ллойдом Остином, объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину, выдвижении кандидатуры нового посла и дополнительной финансовой помощи Украине.