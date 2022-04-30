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ВСУ восстановили контроль над рядом населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб

ВСУ возобновили контроль над рядом населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб
Фото: пресс-служба ВСУ

В результате наступления подразделения ВСУ в Харьковской области возобновили контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

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Об этом говорится в сводке Генштаба.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы Харькова.

На Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины. 

"В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное", - говорится в сообщении Генштаба.

На Николаевском направлении противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений ВСУ.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары и осуществлять артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Автор:
Светлана Манько