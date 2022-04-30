ЗСУ відновили контроль над низкою населених пунктів Харківської області, - Генштаб

Внаслідок наступу підрозділу ЗСУ у Харківській області відновили контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилісне.

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Про це йдеться у зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійського обстрілу Харкова.

На Ізюмському напрямку окупанти силами окремих підрозділів роблять спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, а також у Білгородській області, в безпосередній близькості від державного кордону України.

"Внаслідок наступу підрозділів Сил оборони України в Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Російська Лозова, Слобідське та Прилісне", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Миколаївському напрямку противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей.