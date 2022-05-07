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ВСУ вже застосовують важке західне озброєння, – Арестович
На Ізюмському напрямку українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлене союзниками. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
"ЗСУ вже застосовують важке західне озброєння, а це не може не демотивувати російських військових і саботаж російського командування", - вважає військовий експерт.
За його словами, українські захисники використовували проти загарбників протикорабельні ракети, адже її можна використовувати і для поразки наземних цілей. Також ЗСУ активно почали застосовувати Brimstone проти окупантів.
Окрім того, на озброєнні з'явилися американські гаубиці. Нагадаємо, Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше Генштаб повідомляв, що на Ізюмському напрямку окупанти силами окремих підрозділів робили спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Російська армія зосереджувала основні зусилля на Ізюмському напрямку, проте ЗСУ успішно відбивали всі атаки та змогли перейти від оборони до наступу.