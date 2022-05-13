За добу ЗСУ звільнили шість населених пунктів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ звільнили від загарбників 1015 населених пунктів, за добу 13 травня під контроль українських військових перейшли ще шість.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

"Поступове звільнення Харківської області доводить, що ми нікого не залишимо ворогові", - наголосив глава держави.

Президент також повідомив, що 13 травня ЗСУ збили 200-й російський літак. Росія у війні проти України вже втратила майже 27 тисяч солдатів, багато хто з них, як зазначив Зеленський, — молоді строковики.

ЗСУ також знищили понад 3 тисячі танків ворога, броньованих машин, велику кількість звичайних машин, вертольоти, безпілотники. Президент вважає, що крім техніки та військових РФ ще втратила всі свої перспективи як держава.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках. Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлену від союзників.