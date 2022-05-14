Хоча ЗСУ звільняють область повертатися наразі небезпечно, - голова Харківської ОВА

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що хоча Збройні сили України звільняють населені пункти Харківської області мешканцям регіону поки що рано повертатися до своїх будинків. Про це Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Най гарячішою точкою є Ізюмський напрямок. Там наші збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог за деяким напрямком відступає". - сказав він.

За словами Синєгубова, минулої доби 13 травня ворог не завдав ударів по Харкову, він зосередив свої зусилля на збройних силах, а також по громадах Харківщини. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші населені пункти.

"Це свідчить про те, що розслаблятися ще рано. Закликаю всіх адекватно реагувати на сигнали тривоги і не перебувати на вулицях без необхідності. Наші збройні сили відтісняють ворога та жителі починають повертатися у свої будинки. Це ще надто небезпечно! Відступаючи, ворог заміняв абсолютно все. – двори, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Наразі триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення", - сказав глава ОДА.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ звільнили від загарбників 1015 населених пунктів, за добу 13 травня під контроль українських військових перейшли ще шість

5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках. Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлену від союзників.