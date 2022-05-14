Окупанти відводять війська від Харкова, - мер

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворожі війська залишають свої позиції біля міста. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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"Росіяни вели постійні артобстріли Харкова, оскільки стояли дуже близько від міста. І завдяки старанням харківської тероборони та ЗСУ росіяни відійшли далеко від території міста у напрямку російського кордону", - сказав Терехов.

Він зазначив, що ворожим військам лише раз вдалося зайняти невелику частину міста, але вони пробули там недовго.

Терехов додав, що наразі місто не обстрілюють уже п'ять днів. Була лише одна спроба росіян запустити ракету до району харківського аеропорту, проте ракета була збита силами української ППО.

"Зараз у Харкові тихо, і люди поступово повертаються до міста. Ми постачаємо всіх мешканців водою, газом та електрикою. Проте, на жаль, багато житлових будинків зруйновані або пошкоджені. Тож у майбутньому нам доведеться проводити величезну реконструкцію", — сказав мер.

Нагадаємо, вранці в суботу 14 травня голова Харківської ОДА Олег Синегубов повідомив, що ЗСУ пішли у контрнаступ у напрямку Ізюма.

Він також наголосив, що хоча Збройні сили України звільняють населені пункти Харківської області жителям регіону поки що рано повертатися до своїх будинків