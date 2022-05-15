Украинские военные за сутки отбили 17 атак врага в Донецкой и Луганской областях

Российские оккупанты в течение суток, 15 мая, обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, 17 атак врага были отбиты ВСУ.

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Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

По информации военных, россияне в течение суток обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили:

3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Также были сбиты 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска пытаются развить свой успех в боях на Бахмутском направлении.

Несмотря на потери, противник продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Наблюдается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.