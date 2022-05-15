Українські військові за добу відбили 17 атак ворога в Донецькій та Луганській областях

Російські окупанти протягом 15 травня обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, 17 атак ворога було відбито ВСУ.

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Про це повідомляє Угрупування Об'єднаних сил.

За інформацією військових, росіяни протягом доби обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, українські військові знищили:

3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Також було збито 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська намагаються розвинути свій успіх у боях на Бахмутському напрямку.

Попри втрати, противник продовжує вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.