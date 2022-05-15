На Донбасі війська РФ намагаються розвинути успіх на Бахмутському напрямку - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська намагаються розвинути свій успіх у боях на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє у ранковому зведенні 15 травня Генеральний штаб Збройних сил України, не наводячи, однак, подробиць щодо ситуації.

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Крім того, вказано, що, незважаючи на втрати, противник продовжує вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"На Слов'янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов'янська", - повідомляють також у Генштабі.

На Слобожанському напрямку окупанти також вживають заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей, активних бойових дій при цьому російські війська не вели.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій також не проводив, подовжуючи утримувати зайняті позиції. Основні зусилля війська РФ зосереджують на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.

За наявною інформацією, у зв'язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу ЧФ, зокрема членами екіпажів кораблів.

Повідомляється також, що за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було збито вісім повітряних цілей - сім безпілотників типу "Орлан-10", а також один літак.

Окрім того, авіацією було знищено взводний опорний пункт окупантів, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника у неназваній кількості.

"На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках", - повідомили в Генштабі.

Стосовно Маріуполя Донецької області в черговий раз зазначено, що там триває блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь", і загарбники "не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли".