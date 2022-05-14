Росіяни масово руйнують житлові будинки в населених пунктах навколо Попасної

Російські окупаційні війська 13 травня зруйнували ще понад 50 будинків у населених пунктах Горської та Попаснянської громад, а у Лисичанську потрапили до будівлі заводу.

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Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, приблизно такий обсяг руйнувань додається щодня.

"Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю", - наголосив він.

Фото: Telegram-канал Сергія Гайдая Фото: Telegram-канал Сергія Гайдая Фото: Telegram-канал Сергія Гайдая Фото: Telegram-канал Сергія Гайдая Фото: Telegram-канал Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая

За словами голови ОВА, вранці п'ятниці було зафіксовано п'ять зруйнованих будинків у селі Троїцьке, п'ять – у селі Вікторівка, 11 – у селищі Комишуваха.

Вдень же п'ять будинків було зруйновано у селі Новозванівка, ще п'ять – у селищі Врубівка, 10 – у місті Золоте, а ближче до вечора – ще по п'ять у селищі Тошківка та селі Катеринівка.

"Впродовж дня пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів", - повідомив Гайдай.

Напередодні ввечері він також зазначив, що російські війська вже майже повністю контролюють Рубіжне, проте через околиці прорватися не можуть. За словами Гайдая, місто знищено на 80%, усі комунікації у ньому відсутні.

При цьому зайти до села Воєводівка, розташованого між Рубіжним та Сєвєродонецьком, окупаційні війська не можуть через роботу української артилерії. З іншого боку Сіверського Дінця противник намагається вийти до траси Лисичанськ - Бахмут, проте зазнає серйозних втрат: у селищі Білогорівка розбито вже близько 90 одиниць важкої ворожої техніки, включаючи вертоліт.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українські військові завдають ударів по понтонних переправах через Сіверський Донець, які намагаються розгортати біля Білогорівки російські війська.