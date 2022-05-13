Російські окупанти депортують мешканців Попасної під дулами автоматів - омбудсмен

Російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області в окуповані ними у 2014 році Первомайськ та Кадіївку (Стаханов). Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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"ЗЗапеклі бої за місто тривали впродовж двох місяців. Наразі у Попасній, яка з 8 травня перебуває під контролем російських сил, не залишилося жодного вцілілого будинку... Окупанти відшукують людей в укриттях і під дулом автомата вивозять їх у Первомайськ і Стаханов, які вже 8 років окуповані", - написала вона.

За словами омбудсмена, на момент російської окупації в Попасній перебували 1,5 тисячі мирних жителів, які не захотіли їхати з міста.

Денисова наголосила, що такі дії є порушенням статті 49 Женевської конвенції про поводження з цивільним населенням від 1949 року, а також статті 85 додаткового протоколу №1 до Женевських конвенцій від 1977 року. Цими документами заборонено будь-який вид переміщення осіб з окупованої території.

Вона закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати факт таких військових злочинів.

Крім того, омбудсмен повідомила, що російські окупанти в Луганській області крадуть та вивозять великі запаси іноземних ліків та обладнання з лікарень. Зокрема, у Кремінній вже перші дні окупації вони демонтували медичне обладнання, яке вивезли до РФ.

"У Сєвєродонецьку Луганської області залишилося приблизно 10% населення – майже 15 тисяч жителів міста і 5 тисяч жителів громади. В місті немає води, світла та газу, немає безпечних зон через постійні артобстріли із інтервалом у три-чотири хвилини. В таких складних умовах продовжує працювати пологовий будинок у Сєвєродонецьку", - додала Денисова.

Вона зазначила, що, за словами головного лікаря Сєверодонецької міської лікарні Романа Водяника, у майже зруйнованому медзакладі щодня приймають по 15 пацієнтів із соматичною патологією – бронхітами, пневмоніями, інфарктами, інсультами. 50 осіб отримують там стаціонарне лікування, щодня госпіталізують по два-три хворих.