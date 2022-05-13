Российские оккупанты депортируют оставшихся в Попасной жителей под дулами автоматов - омбудсмен

Российские оккупационные войска под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная Луганской области в оккупированные ими в 2014 году Первомайск и Кадиевку (Стаханов). Об этом сообщает на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Ожесточенные бои за город продолжались в течение двух месяцев. В Попасной, которая с 8 мая находится под контролем российских сил, не осталось ни одного уцелевшего дома... Оккупанты отыскивают людей в укрытиях и под дулом автомата вывозят их в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы", - написала она.

По словам омбудсмена, на момент российской оккупации в Попасной находились 1,5 тысячи мирных жителей, которые не захотели уезжать из города.

Денисова подчеркнула, что такие действия являются нарушением статьи 49 Женевской конвенции об обращении с гражданским населением от 1949 года, а также статьи 85 дополнительного протокола №1 к Женевским конвенциям от 1977 года. Этими документами запрещен какой-либо вид перемещения лиц с оккупированной территории.

Она призывала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в ходе военного вторжения России в Украину учесть факт таких военных преступлений.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что российские оккупанты в Луганской области воруют и вывозят большие запасы иностранных лекарств и оборудования из больниц. В частности, в Кременной уже в первые дни оккупации они демонтировали медицинское оборудование, которое вывезли в РФ.

"В Северодонецке осталось примерно 10% населения – почти 15 тысяч жителей города и 5 тысяч жителей общины. В городе нет воды, света и газа, нет безопасных зон из-за постоянных артобстрелов с интервалом в три-четыре минуты. В таких сложных условиях продолжает работать роддом в Северодонецке", - добавила Денисова.

Она отметила, что, по словам главного врача Северодонецкой городской больницы Романа Водяника, в почти разрушенном медучреждении ежедневно принимают по 15 пациентов с соматической патологией – бронхитами, пневмониями, инфарктами, инсультами. 50 человек получают там стационарное лечение, ежедневно госпитализируют по два-три больных.