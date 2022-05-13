Войска РФ разрушили мост в Рубежном и сосредоточили усилия на взятии города, - Гайдай

Российские оккупанты разрушили мост в Рубежном Луганской области. Транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует.

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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м — транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что за восемь лет мост через реку Боровая пострадал от оккупантов уже во второй раз. Сначала в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А с лета 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.

Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области в течение 12 мая.

Семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске. Однако наиболее досталось Попаснянской и Горской общинам.

Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи. Успеха по продвижению вперед они не имели, однако разрушено более 50 домов, 15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевахе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской общины. Кроме того, днем ​​спасатели ликвидировали возгорание угля в Лисичанске.

На Луганском и Донецком направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага, уничтожены тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Отметим, на Луганщине нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты полностью уничтожены.