Війська РФ зруйнували міст у Рубіжному та зосередили зусилля на взятті міста, - Гайдай

Російські окупанти зруйнували міст у Рубіжному Луганській області. Транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує.

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Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му — транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюся, на короткий проміжок часу", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів уже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і ось зараз. Минулого разу вже у березні 2015 року міст відновили. А з літа 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ було звільнено, і до відкриття відбудованого об'єкту всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

Також стало відомо про двох загиблих через обстріл ворога. Несумісні з життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня увечері. А ось у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай тяжкому стані.

31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганської області упродовж 12 травня.

Сім багатоповерхівок пошкоджено у Сєвєродонецьку, один – у Лисичанську. Проте найбільше дісталося Попаснянській та Горській громадам.

Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхово та в районі Камишевахи. Успіху з просування вперед вони не мали, проте зруйновано понад 50 будинків, 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Камишевасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев'ять по інших селах Попаснянської громади. Крім того, вдень рятувальники ліквідували загоряння вугілля у Лисичанську.

На Луганському та Донецькому напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п'ять автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Зазначимо, що на Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Захоплені населені пункти повністю знищені.