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Окупанти зруйнували більшу частину об'єктів критичної інфраструктури на Луганщині

Окупанти зруйнували більшу частину об&#39;єктів критичної інфраструктури на Луганщині

Більшість об'єктів критичної інфраструктури в Луганській області доведеться відбудовувати з нуля, в галузі електропостачання та централізованого водопостачання. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Уцілілих об'єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують усе на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля", - написав він.

Гайдай додав, що якісь лінії електропередач ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Станом на 12 травня електропостачання відсутнє всюди в області, працюють лише електрогенератори. Немає й централізованого водопостачання.

Нагадаємо, українські військові 11 травня відбили 9 атак ворога в Луганській області та знищили 4 ворожих безпілотників типу “Орлан-10”.

Російські війська на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах. Як зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, основним їхнім завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лимана та Сєверодонецька.

Автор:
Степан Крьока