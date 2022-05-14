Россияне массово разрушают жилые дома в населенных пунктах вокруг Попасной - ОВА

Российские оккупационные войска 13 мая разрушили еще более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, а в Лисичанске попали в здание завода.

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Как сообщил на своих страницах в соцсетях начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, примерно такой объем разрушений добавляется каждый день.

"Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню", - подчеркнул он.

Фото: Telegram-канал Сергея Гайдая Фото: Telegram-канал Сергея Гайдая Фото: Telegram-канал Сергея Гайдая Фото: Telegram-канал Сергея Гайдая Фото: Telegram-канал Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая

По словам главы ОВА, утром пятницы было зафиксировано пять разрушенных домов в селе Троицкое, пять - в селе Викторовка, 11 - в поселке Камышеваха.

Днем же пять домов было разрушено в селе Новозвановка, еще пять - в поселке Врубовка, 10 - в городе Золотое, а ближе к вечеру - еще по пять в поселке Тошковка и селе Катериновка.

"В течение дня повреждения получили семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также разрушены два частных дома. В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян произошло разрушение административного здания завода резиновых технических изделий", - сообщил Гайдай.

Накануне вечером он также отметил, что российские войска уже почти полностью контролируют Рубежное, однако через окрестности прорваться не могут. По словам Гайдая, город уничтожен на 80%, все коммуникации в нем отсутствуют.

При этом зайти в село Воеводовка, расположенное между Рубежным и Северодонецком, оккупационные войска не могут из-за работы украинской артиллерии. С другой стороны Северского Донца противник пытается выйти к трассе Лисичанск - Бахмут, однако несет серьезные потери: в поселке Белогоровка разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, включая вертолет.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинские военные наносят удары по понтонным переправам через Северский Донец, которые пытаются разворачивать у Белогоровки российские войска.