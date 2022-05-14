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Бійці ООС на Донецькому і Луганському напрямках за добу відбили 12 атак ворога
Українські військові за добу, 14 травня, на Донецькому і Луганському напрямках відбили 12 атак ворога. Ще на шістьох локаціях тривають бої з армією Російської Федерації.
Про це йдеться у звіті Угрупування Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що українські захисники відбили сьогодні 12 атак, ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.
"За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 ворожих автомобілів", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".
Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що більшість об'єктів критичної інфраструктури в області доведеться відбудовувати з нуля, в галузі електропостачання та централізованого водопостачання.
Також Луганська область станом на 14 травня залишається без комунікацій. У населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.