Відсутня електроенергія, вода та газ. Луганщина перетворюється на другий Маріуполь, - Денісова

Луганська область станом на 14 травня залишається без комунікацій. У населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Рашисти продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут – єдиній дорозі, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі. Понад 40 тисяч мешканців ще залишаються не евакуйовані. Ситуація щораз ускладнюється, і Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

За словами омбудсмена, такими методами воєнних дій Росії грубо порушує всі норми міжнародного права.

"Відповідно до статті 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", - додала Денісова.

Також вона звернулась до Комісії ООН щодо розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Російської Федерації в Україну, аби були враховані факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 травня зруйнували ще понад 50 будинків у населених пунктах Горської та Попаснянської громад, а у Лисичанську потрапили до будівлі заводу. За словами голови Луганської ОВА, приблизно такий обсяг руйнувань додається щодня.

Також 13 травня стало відомо, що окупанти під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна в окуповані ними у 2014 році Первомайськ та Кадіївку (Стаханов).