Отсутствует электроэнергия, вода и газ. Луганская область превращается во второй Мариуполь, - Денисова

Луганская область на 14 мая остается без коммуникаций. В населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Рашисты продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы. Более 40 тысяч жителей еще остаются не эвакуированы. Ситуация каждый раз усложняется, и Луганская область постепенно превращается во второй Мариуполь", - говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права.

"В соответствии со статьей 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года запрещено подвергать нападению или уничтожать, выводить или доводить до непригодности объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - добавила Денисова.

Также она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения Российской Федерации в Украину, чтобы были учтены факты военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, российские оккупационные войска 13 мая разрушили еще более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, а в Лисичанске попали в здание завода. По словам главы Луганской ОВА, примерно такой объем разрушений осуществляется ежедневно.

Также 13 мая стало известно, что окупанты под дулами автоматов оккупанты вывозят жителей захваченного города Попасная в оккупированные ими в 2014 году Первомайск и Кадиевку (Стаханов).