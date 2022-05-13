Российские войска обстреляли приграничное село в Сумской области

С территории России 13 мая велись обстрелы из артиллерии гражданских объектов на территории Сумской области, также нанесен авиаудар по селу Толстодубово Шосткинского района Сумской области, что около российской границы. Об этом сообщает в сводке по состоянию на 18:00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Также отмечается, что на Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении отхода своих подразделений от Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе Изюма. Подразделения противника обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на наступлении в районе села Богородичное, однако, по данным Генштаба, безуспешно.

Также противником произведены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье, нанесены авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка. На Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

К северу от Донецка оккупационные войска безуспешно пытаются при поддержке артиллерии установить контроль над селами Каменка и Новоселовка Вторая, а к юго-западу - пытаются наступать на Новомихайловку и город Марьинка.

В Луганской области на Северодонецком направлении враг оказывает активное огневое влияние в районе Рубежного, а на Бахмутском - штурмовые действия оккупантами ведутся в направлениях Золотого и поселка Камышеваха, однако безуспешно. Также обстреляны населенные пункты Тошковка и Орехово.

Напомним также, что ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил об обстрелах Авдеевского коксохимического завода, а также Торецка и Светлодарска.