Російські війська обстріляли прикордонне село на Сумщині

З території Росії 13 травня велися обстріли з артилерії по цивільних об'єктах на території Сумської області, також завдано авіаудар по селу Товстодубове Шосткинського району Сумської області, що біля російського кордону. Про це повідомляє у зведенні станом на 18:00 Генеральний штаб Збройних сил України.

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Також зазначається, що на Слобожанському напрямку головні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі Ізюма. Підрозділи супротивника обстрілювали позиції наукраїнських військ у районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

На Слов'янському напрямі противник основні зусилля зосереджує на наступі в районі села Богородичне, проте, за даними Генштабу, безуспішно.

Також противником здійснено артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Краснопілля, завдано авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка. На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка.

На північ від Донецька окупаційні війська безуспішно намагаються за підтримки артилерії встановити контроль над селами Кам'янка та Новоселівка Друга, а на південний захід – намагаються наступати на Новомихайлівку та місто Мар'їнка.

У Луганській області на Сєверодонецькому напрямку ворог здійснює активний вогневий вплив у районі Рубіжного, а на Бахмутському - штурмові дії окупантами ведуться у напрямках Золотого та селища Комишуваха, проте безуспішно. Також обстріляно населені пункти Тошківка та Оріхове.

Нагадаємо також, що раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про обстріл Авдіївського коксохімічного заводу, а також Торецька та Світлодарська.