Бойцы ООС на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили 12 атак врага

Украинские военные за сутки, 14 мая, на Донецком и Луганском направлениях отбили 12 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с армией Российской Федерации.

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Об этом говорится в отчете Группировки Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что украинские защитники отбили сегодня 12 атак, еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.

"За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 вражеских автомобилей", - говорится в сообщении.

В частности, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что большинство объектов критической инфраструктуры в области придется восстанавливать с нуля, в области электроснабжения и централизованного водоснабжения.

Также Луганская область по состоянию на 14 мая остается без коммуникаций. В населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.