На Донбассе войска РФ пытаются развить успех на Бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска пытаются развить свой успех в боях на Бахмутском направлении. Об этом сообщает в утренней сводке 15 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, не приводя, однако, подробностей ситуации.

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Кроме того, указано, что несмотря на потери, противник продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается и перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На Славянском направлении враг осуществлял обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении на Барвенково и Славянска", - сообщают также в Генштаб.

На Слобожанском направлении оккупанты также принимают меры по перегруппировке своих подразделений, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей, активных боевых действий при этом российские войска не вели.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий также не проводил, продолжая удерживать занятые позиции. Основные усилия войск РФ сосредоточиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав ЧФ, в том числе членами экипажей кораблей.

Сообщается также, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было сбито восемь воздушных целей - семь беспилотников типа "Орлан-10", а также один самолет.

Кроме того, авиацией был уничтожен взводный опорный пункт оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника в неназванном количестве.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и на других направлениях", - сообщили в Генштабе.

Относительно Мариуполя Донецкой области в очередной раз отмечено, что там идет блокировка украинских подразделений в районе завода "Азовсталь", и захватчики "не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы".