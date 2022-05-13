Зеленський: Україна ніколи не визнає автономії Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за жодних обставин не визнає автономію Донбасу. Ця позиція глави держави стала ще сильнішою після того, як Росія вбила там десятки тисяч українців.

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Про це український президент сказав у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Там нічого не залишилося. Яка широка автономія? Чого?... Перед тим, як говорити про той чи інший формат тих територій, не можна було вбивати десятки тисяч людей. Вони вбили, все зруйнували. Ми ніколи не визнаємо їхню автономію", – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що Міноборони Росії офіційно заявило про початок "другого етапу" війни проти України наприкінці квітня. Країна-агресор тепер хоче окупувати Луганську та Донецьку області у їхніх адміністративних межах.

Незабаром так званий голова ДНР Денис Пушилін заявив, що Донбас "увійде до складу РФ", якщо Росія окупує всю територію Луганської та Донецької областей.