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Окупанти хочуть надати російське громадянство українцям у Херсонській області
Так звана "місцева влада" в окупованій частині Херсонської області заявила, що збирається незаконно надавати місцевим жителям громадянство країни-агресора. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Кирила Стремоусова, якого загарбники призначили "заступником голови військово-цивільної адміністрації регіону".
"Ми максимально інтегруватимемося до складу Російської Федерації. Усі громадяни на території Херсонської області матимуть право отримання російського громадянства, російських паспортів", - сказав колаборант.
Крім того, на Херсонщині росіяни планують повернути герб, який був у регіону під час окупації Російською імперією.
Раніше РФ хотіла перевести область у рублеву зону 1 травня. Загарбники планували почати видавати пенсії та соцвиплати карбованцями, проте українці відмовилися приймати таку валюту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 25 квітня російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Потім призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.
Також на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий референдум, а також перепис населення.