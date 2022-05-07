Оккупанты хотят предоставить российское гражданство украинцам в Херсонской области

Так называемые "местные власти" в оккупированной части Херсонской области заявили, что собираются незаконно предоставлять местным жителям гражданство страны-агрессора. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Кирилла Стремоусова, которого захватчики назначили "заместителем председателя военно-гражданской администрации региона".

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"Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", — сказал коллаборант.

Кроме того, в Херсонской области россияне планируют вернуть герб, который был у региона во время оккупации Российской империей.

Ранее РФ хотела перевести область в рублевую зону 1 мая. Захватчики планировали начать выдавать пенсии и соцвыплаты рублями, однако украинцы отказались принимать такую валюту.

Напомним, 25 апреля, российские военные захватили здание городского совета Херсона. Затем назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.

Также на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".