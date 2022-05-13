Зеленский: Украина никогда не признает автономию Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не признает автономию Донбасса. Эта позиция главы государства стала еще более сильной после того, как Россия убила там десятки тысяч украинцев.

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Об этом украинский президент сказал в интервью итальянскому каналу Rai 1.

"Там ничего не осталось. Какая широкая автономия? Чего? ...Перед тем, как говорить о том или ином формате тех территорий, нельзя было убивать десятки тысяч человек. Они убили, все разрушили. Мы никогда не признаем их автономию", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что Минобороны России официально заявило о начале "второго этапа" войны против Украины в конце апреля. Страна-агрессор теперь хочет оккупировать Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

Вскоре так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Донбасс "войдет в состав РФ", если Россия оккупирует всю территорию Луганской и Донецкой областей.