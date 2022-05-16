Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление на Донбассе

После получения нужного количества тяжелого вооружения от партнеров украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на Донбассе. Произойдет это к середине июля.

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Такое прогноз сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

Он уточнил, что речь идет не только о поставках вооружения от США в рамках ленд-лиза.

"Ленд-лиз это только один из источников. Вот немцы очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят, значит скоро поедут. Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там во всю. Потихоньку движется эта история", – рассказал Арестович.

Он добавил, что сейчас партнеры поставляют Украине нужное вооружение, но только к июлю ВСУ получат его в нужном количестве для наступления.

Напомним, ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях после получения тяжелого вооружения в достаточном количестве.