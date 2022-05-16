Украинские защитники вышли на государственную границу Украины в Харьковской области

Бойцы 227 батальона 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 15 мая вышли на государственную границу Украины. Об этом 16 мая сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По случаю выхода к государственной границе украинские защитники записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором отчитались о своих успехах.

Отметим, что пока точно неизвестно, какой именно участок госграницы в Харьковской области контролируют ВСУ. В Генштабе утром 16 мая сообщили, что под Харьковом противник пытается не допустить продвижения украинских военных к границе на определенных участках.