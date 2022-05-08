ВСУ отбросят оккупантов до государственной границы на Харьковском направлении в ближайшие дни, — Институт изучения войны

Вооруженные силы Украины успешно ведут контрнаступление вдоль широкой дуги вокруг Харькова и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с Россией. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам боевых действий за 7 мая.

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"Российские силы могут проводить ограниченный отход перед лицом успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев. Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении", — отмечают эксперты.

По этому, как считают в ISW, маловероятно, что в ближайшем будущем российские силы начнут пытаться вернуть свои позиции, из которых их выбили ВСУ.

Кроме того, контрнаступление украинских защитников направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня по Харькову и в конечном итоге выйти на границу Белгородской области России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.

Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное от союзников.