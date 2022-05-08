ЗСУ відкинуть окупантів до державного кордону на Харківському напрямку найближчими днями, — Інститут вивчення війни

Збройні сили України успішно ведуть контрнаступ уздовж широкої дуги навколо Харкова і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунуться до кордону з Росією. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні за підсумками бойових дій за 7 травня.

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"Російські сили можуть проводити обмежений відхід перед лицем успішних українських атак і, як повідомляється, зруйнували три мости, щоб уповільнити просування українців. Армії зазвичай руйнують мости лише в тому випадку, якщо вони здебільшого вирішили, що найближчим часом не намагатимуться перетнути річку в іншому напрямку", - зазначають експерти.

Тому, як вважають в ISW, малоймовірно, що найближчим часом російські сили почнуть намагатися повернути свої позиції, з яких їх вибили ЗСУ.

Крім того, контрнаступ українських захисників спрямований на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню по Харкову та зрештою вийти на кордон Білгородської області Росії.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.

Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важка зброя, нещодавно поставлена від союзників.