Не дійшли до Харкова: ЗСУ знищили колону російських морпіхів

На Харківському напрямку бійці десантно-штурмових військ розбили колону російських морських піхотинців та знищили 15 одиниць бойової техніки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як йдеться у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України, ЗСУ знищили п'ять танків та 10 одиниць бронетанкової техніки – БМП та БТР.

Крім цього, були знищені підрозділи морської піхоти російських окупаційних військ, які рухалися у складі колони .

Раніше повідомлялося, що в ніч із 9 на 10 квітня Збройні сили України знищили у Харківській області велику колону російської техніки та живої сили.

Нагадаємо, наприкінці березня Збройні сили України в Харківській області перейшли у контрнаступ та звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

Водночас, російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та його околиці.

Так, минулої доби російські окупаційні війська 24 рази обстріляли територію Харківської області.

Під обстріл потрапили кілька районів Харкова: Північна Салтівка, П'ятихатки, Олексіївка, центр Харкова, ХТЗ та місто Дергачі.

Внаслідок обстрілів загинули троє людей і 31, включаючи чотирьох дітей, було поранено.

За день до цього військові РФ запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основенський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення.

А ввечері через обстріл одного з районів Харкова загинув одна людина та двоє були поранені.