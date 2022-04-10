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Не дошли до Изюма: в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну вражеской техники
В ночь с 9 на 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области большую колонну российской техники и живой силы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня ночью очередные успехи одержали наши военные ВСУ уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", – отметил он.
Сингубов подчеркнул, что в Ольховке украинская армия полностью завершила зачистку территории.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими", – написал глава ОВА.
Глава ОВА также отметил, что сейчас продолжается эвакуация людей из Лозовой, откуда уже выехали около 20 тысяч человек.
"Усиливаем доставку гуманитарной помощи в территориальные общины. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и прочее. Всех волонтеров, кто имеет возможность помочь, прошу обращаться в органы местного самоуправления и РГА", – добавил Синегубов.
Ранее сообщалось, что в конце марта Вооруженные силы Украины в Харьковской области перешли в контрнаступление и несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.