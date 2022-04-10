- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
На 10 апреля утвердили девять гуманитарных коридоров
На сегодня, 10 апреля 2022 года, в Украине согласовали девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан из зон боевых действий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр по вопрсам реинтеграции Ирина Верещук.
Донецкая область (на собственном транспорте):
– Мариуполь – Запорожье.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Запорожская область (эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами):
– Бердянск – Запорожье;
–Токмак – Запорожье. Место сборов: улица Шевченко, 5;
– Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
– Северодонецк – Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28;
– Лисичанск – Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324;
– Попасная – Бахмут. Место сборов: улица Первомайская, 42;
– село Горное – Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13;
– Рубежное – Бахмут.
По словам Верещук, за 9 апреля было эвакуировано 4 тысячи 532 человека.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них:
– 192 – мариупольцы;
– 3 тысячи 233 человека – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар).
Также удалось освободить захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.
"Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан", – отметила министр.
Верещук добавила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.
Напомним, руководители военных администраций Донецкой и Луганской областей просят жителей временно покинуть их границы.
Власть также рекомендует эвакуироваться людям из Барвенкового и Лозовой Харьковской области.
Напомним, враг пытается сосредоточить усилия на захвате Донбасса и регулярно проводит многочисленные атаки на этом направлении.