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Общество
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На 10 апреля утвердили девять гуманитарных коридоров

На 10 апреля утвердили девять гуманитарных коридоров

На сегодня, 10 апреля 2022 года, в Украине согласовали девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан из зон боевых действий.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр по вопрсам реинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область (на собственном транспорте):

– Мариуполь – Запорожье.

Запорожская область (эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами):

– Бердянск – Запорожье;

Токмак – Запорожье. Место сборов: улица Шевченко, 5;

– Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

 Луганская область:

– Северодонецк – Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28;

– Лисичанск – Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324;

– Попасная – Бахмут. Место сборов: улица Первомайская, 42;

– село Горное – Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13;

– Рубежное – Бахмут.

По словам Верещук, за 9 апреля было эвакуировано 4 тысячи 532 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них:

– 192 – мариупольцы;

– 3 тысячи 233 человека – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар).

Также удалось освободить захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.

"Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан", – отметила министр.

Верещук добавила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

Напомним, руководители военных администраций Донецкой и Луганской областей просят жителей временно покинуть их границы.

Власть также рекомендует эвакуироваться людям из Барвенкового и Лозовой Харьковской области.

Напомним, враг пытается сосредоточить усилия на захвате Донбасса и регулярно проводит многочисленные атаки на этом направлении.

Автор:
Дмитрий Нарожный