На 10 квітня затвердили дев'ять гуманітарних коридорів

На сьогодні, 10 квітня 2022 року, в Україні погодили дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації мирних громадян із зон бойових дій.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук.

Донецька область (на власному транспорті):

– Маріуполь – Запоріжжя.

Запорізька область (евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами):

- Бердянськ - Запоріжжя;

– Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вулиця Шевченка, 5;

– Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосять місцева влада.

Луганська область:

- Сєвєродонецьк - Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;

– Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324;

– Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Першотравнева, 42;

– село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13;

– Рубіжне – Бахмут.

За словами Верещук, за 9 квітня було евакуйовано 4 тисячі 532 особи.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3425 людей. З них:

– 192 – маріупольці;

– 3 тисячі 233 особи – мешканці міст Запорізької області (Роди, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергодар).

Також вдалося звільнити захоплені окупантами автобуси та евакуювати ними 529 мешканців Мелітополя.

"Окупаційні війська відмовилися пропустити автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодару за попередньо узгодженим маршрутом. Вони повернулися до Запоріжжя і завтра знову намагатимуться дістатися цих міст для евакуації наших громадян", – зазначила міністр.

Верещук додала, що і з міст Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 578 людей.

Нагадаємо, керівники військових адміністрацій Донецької та Луганської областей просять мешканців тимчасово покинути їхні кордони.

Влада також рекомендує евакуюватися людям із Барвінкового та Лозової Харківської області.

Нагадаємо, ворог намагається зосередити зусилля на захопленні Донбасу та регулярно проводить численні атаки у цьому напрямі.