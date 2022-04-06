"Пока есть возможность" — жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться

Руководители областных военных администраций трех областей призвали население немедленно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам главы ведомства Ирины Верещук, несмотря на отвод оккупационных из Киевской и Черниговской областей, возможно дальнейшее обострение ситуации на Донбассе.

Поэтому руководители военных администраций Харьковской, Донецкой и Луганской областей просят жителей временно покинуть их границы.

"Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", — сказала Верещук.

Напомним, враг пытается сосредоточить усилия на захвате Донбасса и регулярно проводит многочисленные атаки на этом направлении.

6 апреля войска РФ произвели мощный обстрел Северодонецка — загорелись десять многоэтажек. За день до этого основной огневой удар оккупанты нанесли по Рубежному.

Американская разведка считает, что Россия хочет объявить о "победе в Украине" к 9 мая. Речь идет как о выходе к админграницам Донецкой и Луганской областей, так и о захвате других областей региона.