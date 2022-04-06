Обстрел Северодонецка: в городе пылают 10 многоэтажек (ФОТО)

Сегодня, 6 апреля, российские оккупационные войска снова обстреляли город Северодонецк.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов возникли пожары в 10-ти многоэтажных домах, количество жертв устанавливается.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. О количестве жертв будет сообщено отдельно", – написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что оккупанты также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом.

Напомним, вчера, 5 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли город Рубежное Луганской области.

В конце марта в Рубежном Луганской области из-под завалов удалось спасти 155 человек.

Люди находились под завалами хлебозавода и укрытия школы №5. Таким образом, удалось спасти женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.