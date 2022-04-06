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Обстріл Сєвєродонецька: у місті палають 10 багатоповерхівок (ФОТО)
Сьогодні, 6 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли місто Сєвєродонецьк.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок обстрілів виникли пожежі в 10 багатоповерхових будинках, кількість жертв встановлюється.
"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєверодонецька. Полум'ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговий центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об'єкта. "Російський світ" знищує життя в Луганській області. Рятувальники гасять полум'я та розбирають завали. Про кількість жертв буде повідомлено окремо", – написав Гайдай.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Глава ОВА додав, що окупанти також обстріляли сьогодні цех одного із заводів у Лисичанську та житловий будинок.
Нагадаємо, вчора, 5 квітня, російські війська вкотре обстріляли місто Рубіжне Луганської області.
Наприкінці березня у Рубіжному Луганській області з-під завалів вдалося врятувати 155 людей.
Люди перебували під руїнами хлібозаводу та укриття школи №5. Таким чином, вдалося врятувати жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.