Обстріл Сєвєродонецька: у місті палають 10 багатоповерхівок (ФОТО)

Сьогодні, 6 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли місто Сєвєродонецьк.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілів виникли пожежі в 10 багатоповерхових будинках, кількість жертв встановлюється.

"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєверодонецька. Полум'ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговий центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об'єкта. "Російський світ" знищує життя в Луганській області. Рятувальники гасять полум'я та розбирають завали. Про кількість жертв буде повідомлено окремо", – написав Гайдай.

Глава ОВА додав, що окупанти також обстріляли сьогодні цех одного із заводів у Лисичанську та житловий будинок.

Нагадаємо, вчора, 5 квітня, російські війська вкотре обстріляли місто Рубіжне Луганської області.

Наприкінці березня у Рубіжному Луганській області з-під завалів вдалося врятувати 155 людей.

Люди перебували під руїнами хлібозаводу та укриття школи №5. Таким чином, вдалося врятувати жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.